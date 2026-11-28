Самолеты-разведчики стран НАТО в последние несколько дней активизировались возле российской границы. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что собирают западные разведчики и какой получат ответ.

Напомним, самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen регулярно совершает разведывательные полеты у российских границ. Борт ведет разведку не только у западных границ РФ, но и над Черным морем недалеко от побережья Крыма.

Один из последних полетов был зафиксирован 26 ноября. Согласно полетным данным, борт вылетел с военной авиабазы Мальмен в Швеции около 9 утра и направился на северо-восток. Достигнув северной оконечности Финляндии, самолет стал летать вдоль северной части границы с Россией.

«Они стараются максимально снять информацию непосредственно по работе наших радиолокационных станций, по передвижению наземного и воздушного транспорта на нашей территории, ведут фото- и видеоразведку и многое другое, что может их интересовать», - пояснил эксперт.

По словам генерала, в последние месяцы интенсивность подобных полетов значительно увеличилась.

«Всю последнюю неделю вдоль наших границ - от акватории Черного моря до Балтики - постоянно крутятся итальянские, английские, американские самолеты-разведчики. И Швеция тут тоже не отстает, регулярно курсирует вдоль нашей границы. В последние месяцы интенсивность полетов значительно увеличилась непосредственно вдоль Балтийского моря. Все это говорит о нарастающей активности НАТО, которая проводит бесконечные маневры, перебрасывает наземные контингенты, усиливает морскую составляющую как в Черном море, так и на Балтике», - пояснил генерал.

Липовой отметил, что в данным момент идет эскалация напряженности.

«НАТО всячески провоцирует Россию ответить тем же. Наша армия отслеживает все эти передвижения и принимает меры в соответствии со складывающейся обстановкой», - подчеркнул военный эксперт.

При этом ответ, по словам генерала, может быть жестким.

«Отогнать этих воздушных разведчиков можно в одном случае - если они приближаются к нашим государственным границам. Тогда поднимаются силы перехвата: это силы ПВО, наши истребители, они выходят в заданный район для встречи с самолетом-нарушителем. Если он действительно приближается к нашим границам, вступает в визуальный контакт, тогда знаками международного кода мы предлагаем ему добровольно убраться от нашей границы. Если самолет-разведчик не понимает наших сигналов, тогда у летчиков есть полный набор “аргументов”, которые смогут убедить любого нарушителя воздушного пространства», - пояснил военный эксперт.

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