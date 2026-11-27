Самолеты-разведчики стран НАТО в последние несколько дней активизировались возле российской границы. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что собирают западные разведчики.

Напомним, самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen регулярно совершает разведывательные полеты у российских границ. Борт ведет разведку не только у западных границ РФ, но и над Черным морем недалеко от побережья Крыма.

Один из последних полетов был зафиксирован 26 ноября. Согласно полетным данным, борт вылетел с военной авиабазы Мальмен в Швеции около 9 утра и направился на северо-восток. Достигнув северной оконечности Финляндии, самолет стал летать вдоль северной части границы с Россией.

Липовой отметил, что возле границ РФ были замечены не только шведские самолеты-разведчики, но и английские, американские, итальянские.

«Так как это самолеты-разведчики, естественно, они прилетают не погоду посмотреть. Они стараются максимально снять информацию непосредственно по работе наших радиолокационных станций, по передвижению наземного и воздушного транспорта на нашей территории, ведут фото- и видеоразведку и многое другое, что может их интересовать», - пояснил эксперт.

По словам генерала, в последние месяцы интенсивность подобных полетов значительно увеличилась.

Ранее в районе Калининградской области вновь зафиксировали самолёт разведки НАТО. Военный эксперт Андрей Колесник сказал, какой последует ответ.