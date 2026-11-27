Самолеты-разведчики НАТО, которые активизировались у границ РФ, могут не только отогнать, но и поразить при необходимости, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Напомним, самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen регулярно совершает разведывательные полеты у российских границ. Борт ведет разведку не только у западных границ РФ, но и над Черным морем недалеко от побережья Крыма.

Один из последних полетов был зафиксирован 26 ноября. Согласно полетным данным, борт вылетел с военной авиабазы Мальмен в Швеции около 9 утра и направился на северо-восток. Достигнув северной оконечности Финляндии, самолет стал летать вдоль северной части границы с Россией.

При этом у российской границы ранее были замечены также самолеты-разведчики Великобритании, США, Италии.

«Отогнать этих воздушных разведчиков можно в одном случае - если они приближаются к нашим государственным границам. Тогда поднимаются силы перехвата: это силы ПВО, наши истребители, они выходят в заданный район для встречи с самолетом-нарушителем. Если он действительно приближается к нашим границам, вступает в визуальный контакт, тогда знаками международного кода мы предлагаем ему добровольно убраться от нашей границы. Если самолет-разведчик не понимает наших сигналов, тогда у летчиков есть полный набор “аргументов”, которые смогут убедить любого нарушителя воздушного пространства», - пояснил военный эксперт.

Ранее шпионам над Балтикой был дан жёсткий ответ.