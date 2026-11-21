Над акваторией Черного моря летают два разведывательных самолета НАТО, свидетельствуют данные о полетах.

Речь идет о воздушных судах Beechcraft King Air 350ER, применяемом правительствами для специальных миссий, в том числе разведывательных, и Saab 340B ISR.

Оба самолета поднялись в воздух с международного аэропорта Констанца имени Михаила Когэлничану в Румынии около 11:00 мск и легли на юго-восточный курс. По состоянию на 12:00 мск они находились над акваторией и периодически пропадали с радаров.

Ранее в небе над Черным морем был замечен американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II. Он также вылетел с авиабазы в Румынии и начал патрулирование над указанной акваторией.