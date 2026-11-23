Немецкие военные в воскресенье начали первые тактические испытания дронов-камикадзе в военном городке Руднинкай в Литве, в 30 км от границы с Белоруссией и 160 км — с Калининградской областью. К концу 2027-го года в Литве будет дислоцирована немецкая бригада численностью пять тысяч солдат, пишет агентство Reuters.

Пять тысяч солдат и десятки танков

Немецкие солдаты отрабатывали удары барражирующими боеприпасами производства компаний Helsing и Stark в рамках учений Freedom Shield («Щит свободы») — крупнейших на сегодняшний день военных учений Германии в Литве. В качестве целей были выбраны танки, боеголовки дронов боевого заряда не содержали.

«Несколько дней назад немецкие войска впервые протестировали на Руднинкай программное обеспечение для целеуказания Clarity от Helsing — инструмент на основе ИИ, который может обрабатывать большие объемы данных, поступающих со спутников, дронов и других датчиков, быстрее любого человека анализировать их и давать рекомендации по дальнейшим действиям, — пишет Reuters. — В 2023-м году министр обороны Германии Борис Писториус пообещал разместить в Литве постоянную бригаду военных, что стало бы первым подобным шагом со стороны Берлина. К концу 2027-го 45-я бригада будет насчитывать около пяти тысяч солдат и двух тысяч единиц техники, включая десятки танков. Около 1800 солдат уже находятся в Литве».

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Готовятся к «войне с Россией»

Ранее Германия уже планировала перебросить в Руднинкай 105 танков Leopard 2A8, а в начале года литовские СМИ сообщали, что Берлин в течение двух лет намерен возвести в Литве целый жилой квартал «Немецкая деревня». Расположиться он должен либо на участке между Вильнюсом и городком Руднинкай, либо на полигоне в районе города Рукла в центральной Литве. Строительство квартала оценивают в несколько сотен миллиардов евро, состоять он будет из четырех тысяч объектов — коттеджей, многоквартирных домов и резиденций.

Уже отправленные в прибалтийскую республику немецкие солдаты — первые со времен Второй мировой военнослужащие ФРГ, дислоцирующиеся на территории другой страны на постоянной основе.

«Заключая договор с Литвой, руководство ФРГ исходило из того, что, во-первых, она из всех прибалтийских республик расположена ближе всего к Германии с логистической точки зрения, — объяснил aif.ru старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов. — Во-вторых, Литва не граничит с основной территорией России, и размещение войск здесь не должно, по замыслу Берлина, „раздражать“ Москву так, как это было бы, строй Германия свою деревню в Латвии или Эстонии. В-третьих, Литва граничит с Калининградской областью и Сувалкским коридором, который немецкое руководство рассматривает как уязвимый регион ЕС, где в случае вооруженного конфликта между Россией и странами НАТО могут развернуться основные военные действия, ведь контроль над ним позволит России отрезать Литву от остальной части Евросоюза. С точки зрения Берлина, это должно улучшить ситуацию с безопасностью».

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Для нашей страны, впрочем, дело обстоит прямо противоположным образом, предупредил эксперт.

«Размещение войск, проведение учений на территории Литвы приводит только к милитаризации региона, создает угрозу для Калининградской области и требует ответных мер со стороны России, — убежден Соколов. — Последние в плановом порядке уже реализуются — Россия укрепляет сотрудничество с Белоруссией по линии Союзного государства, по линии СНГ — то есть, и на двусторонней, и на многосторонней основе».