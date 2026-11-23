В районе Калининградской области снова заметили самолет разведки НАТО. Военный эксперт Андрей Колесник в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что готовит Запад.

Напомним, самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО пролетал недалеко от Калининградской области 23 ноября. Самолет вылетел из аэропорта Шауляй в Литве утром в понедельник и взял курс на юг.

Борт пролетел вдоль границ Калининградской области через воздушное пространство Литвы и продолжил путь на юго-запад через небо Польши.

Самолет НАТО заметили после инцидента с атакой БПЛА на шедший в Калининград корабль и еще одного летевшего «подозрительного объекта со стороны Литвы».

«Самолет-разведчик НАТО действительно летал вдоль границ Калининградской области. Я думаю, это комплексная история вместе с пролетами дронов на территории Литвы вблизи границ региона. Они так проверяют нас на прочность, как говорится, щупали лапой воду, смотрели, как мы отреагируем. В субботу все это тоже было одновременно с атакой на контейнеровоз, идущий в сторону Калининграда. Они, вероятно, таким образом проверяли нашу систему ПВО, смотрели, что будет происходить, будет ли паника, включатся ли системы оповещения. Самое главное здесь не впадать в панику, и я хочу отметить, что калининградцы - народ закаленный. У нас все прошло спокойно, в штатном режиме», - пояснил эксперт.

Об атаке беспилотников на российское судно, которое следовало в Калининград в нейтральных водах Финского залива, 21 ноября сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что грузовое судно было атаковано двумя беспилотниками в 3-х морских милях от российской границы. Эвакуация членов экипажа не потребовалась.

Ране офицер Колесник раскрыл, как атаковали судно, следовавшее в Калининград.