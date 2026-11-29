Космический аппарат «Вояджер-1» после почти 50 лет работы перестал передавать данные. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, почему это произошло.

Напомним, зонд NASA «Вояджер-1» перестал передавать научные данные, отправляя на Землю лишь пустой радиосигнал. Несколько дней назад аппарат преодолел историческую отметку - один световой день от Земли.

Астроном Киселев, комментируя эту информацию, отметил, что «Вояджер-1» не погиб, но перестал передавать научные и технические данные из-за предполагаемого сбоя одного из бортовых компьютеров.

«Зонд продолжает присылать на Землю пустой несущий радиосигнал, что подтверждает исправность его передатчика и правильную ориентацию антенны в сторону Земли. Аппарат работает в космосе с 1977 года, что почти в 10 раз превышает расчетный пятилетний срок службы. Прекращение поступления когерентного радиосигнала от автоматического зонда, находящегося за пределами гелиопаузы, представляет собой закономерный фазовый переход в эволюции сверхдальних космических миссий. Первой причиной выступает термодинамическое истощение источника энергии. При достижении критического порога напряжения система управления питанием вынуждена отключать вторичные потребители, что в конечном итоге вызывает срыв генерации несущей частоты передатчика», - пояснил эксперт.

Вторая причина - постепенное разрушение микроэлектроники. За пределами гелиосферы, где солнечный ветер больше не защищает аппарат, его микросхемы постоянно бомбардируют высокоэнергетические частицы галактических космических лучей, включая тяжёлые ионы. От этих ударов в кристаллических решётках чипов накапливаются повреждения, и в ячейках памяти начинаются необратимые сбои.

Из-за этого перестают нормально работать алгоритмы исправления ошибок и сборки пакетов телеметрии, то есть данных, которые аппарат передаёт на Землю. Проще говоря, электроника постепенно «сходит с ума» от постоянной бомбардировки частицами, и вернуть её в норму уже невозможно.

«Третий механизм заключается в нарушении пространственной ориентации и диссипации углового момента. Потеря стабилизации по трем осям мгновенно выводит Землю из узкого лепестка диаграммы направленности антенны, делая прием сигнала невозможным даже при исправном передатчике. Четвертой причиной является превышение порога теплового шума приемного тракта. Мощность принимаемого на Земле сигнала убывает пропорционально квадрату расстояния», - добавил специалист.

Ранее астроном Киселев сказал, где в РФ можно увидеть парад планет 30 ноября.