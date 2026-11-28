«Парад планет» смогут увидеть ранним утром 30 ноября жители России. Об уникальном космическом явлении в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«В строгой научной терминологии понятия “парад планет” не существует, поскольку небесные тела Солнечной системы не способны выстроиться в одну идеальную трехмерную прямую. Орбиты всех планет имеют различный эксцентриситет и наклонены по отношению к плоскости эклиптики (плоскости земной орбиты) под разными углами. Например, орбита Меркурия наклонена к эклиптике примерно на семь градусов, а орбита Венеры — более чем на три градуса. Эффект выравнивания обусловлен проекцией гелиоцентрического положения планет на воображаемую небесную сферу для земного наблюдателя», — отметил он.

По словам астронома, 30 ноября с земли можно будет увидеть парад из трех планет — Юпитера, Марса и Венеры.

«30 ноября 2026 года планеты земной группы и газовый гигант Юпитер окажутся в одном угловом секторе по одну сторону от Солнца. Поскольку все планеты обращаются вокруг звезды вблизи плоскости эклиптики, с Земли их видимые положения проецируются вдоль одной дуги. Особенностью конфигурации 30 ноября является исключительно малый угловой радиус группы, включающей Луну в фазе стареющего серпа, Марс, Юпитер и звезду Регул, которые сойдутся в созвездии Льва на участке неба диаметром всего в несколько угловых градусов. Венера будет выделяться максимальным блеском, Юпитер займет второе место по яркости, а Марс можно будет идентифицировать по характерному оранжево-красному спектру излучения, обусловленному высоким содержанием оксидов железа в его реголите», — сказал эксперт.

Киселев предупредил, что наилучшие условия для наблюдения сложатся в средних и южных широтах Северного полушария, включая практически всю территорию России, Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

«Критическими факторами для успешного наблюдения выступают отсутствие облачности, низкая влажность атмосферы и полностью открытый юго-восточный горизонт, лишенный препятствий в виде рельефа или плотной застройки. Начинать наблюдения следует строго в период навигационных сумерек, примерно за 50–60 минут до местного времени восхода Солнца, так как по мере рассеяния солнечного света в верхних слоях атмосферы контрастность неба быстро падает», — добавил он.