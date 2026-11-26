Космический зонд NASA «Вояджер‑1» перестал передавать научные данные, на Землю поступает только несущий сигнал, сообщает CNN. Это значит, что антенна и передающее оборудование работают, аппарат остаётся ориентированным на Землю, но, вероятно, неисправен бортовой компьютер, собирающий данные с приборов. Из десяти инструментов зонда сейчас активны лишь два.

Ситуация напоминает инцидент ноября 2023 года, когда сбой был связан с полётным подсистемным компьютером (FDS). Тогда инженеры справились, исключив неисправный чип и перераспределив код. Пока NASA не подтвердило, что причина нынешнего сбоя та же.

В конце октября зонд на два дня полностью терял связь с Землёй. Проблема разрешилась сама собой, но этот эпизод напомнил, что ресурс аппарата практически исчерпан. В NASA изучают, есть ли связь между тем инцидентом и текущим прерыванием потока данных.

Ранее также сообщалось, что грузовой корабль SpaceX вернулся с МКС с результатами экспериментов.