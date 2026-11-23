Небольшой выброс солнечной плазмы может задеть Землю в понедельник, 23 ноября. Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как геомагнитные возмущения могут отразиться на землянах.

«Геомагнитные возмущения, или магнитные бури, представляют собой временные колебания магнитного поля Земли. Они возникают, когда потоки заряженных частиц солнечного ветра сталкиваются с магнитосферой нашей планеты. Магнитное поле Земли служит естественным щитом от космической радиации, но при мощных ударах солнечного ветра в атмосфере и на поверхности планеты возникают индуцированные электрические токи. Это несет определенные угрозы для техники и инфраструктуры», - пояснил специалист.

Киселев подчеркнул, что сильные геомагнитные токи способны перегружать трансформаторы и линии электропередачи, что в редких случаях приводит к масштабным отключениям электричества. Кроме того, возмущения в ионосфере искажают радиосигналы, из-за чего ухудшается качество радиосвязи и снижается точность работы спутниковой навигации GPS.

«Космическая техника также оказывается под ударом. Поток заряженных частиц нагревает верхние слои атмосферы и заставляет их расширяться. Это увеличивает трение для спутников на низкой орбите, из-за чего они могут сбиваться с курса или терять работоспособность из-за сбоев бортовой электроники. Помехи затрагивают и авиацию. Самолеты, выполняющие рейсы вблизи полюсов, где магнитная защита Земли слабее, могут сталкиваться с потерей связи и повышенным радиационным фоном», - добавил специалист.

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