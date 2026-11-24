Во вторник, 24 ноября, жители России смогут наблюдать ноябрьское полнолуние, известное как Бобровая Луна. Название уходит корнями в традиции коренных народов Северной Америки.

Астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, как это повлияет на Землю.

«Бобровая Луна - это обычная фаза противостояния, когда Земля располагается между Солнцем и Луной, а обращённое к планете полушарие спутника полностью освещается солнечными лучами. Само название не связано с физическими или химическими изменениями небесного тела и восходит к фенологическим традициям коренных народов Северной Америки, отмечавших таким образом период активного строительства плотин бобрами перед ледоставом», - пояснил эксперт.

Астроном отметил, что ноябрьское полнолуние 2026 года дополнительно совпадает с прохождением Луной перигея. Из-за сокращения дистанции до 360 768 километров явление относится к суперлуниям, угловой диаметр лунного диска визуально увеличивается примерно на 6–7%, а его яркость возрастает на 13–15% относительно среднего полнолуния.

При этом, по словам специалиста, наблюдаемый у горизонта желтовато-оранжевый оттенок не является особенностью самой Луны и объясняется рэлеевским рассеянием коротковолнового синего света при прохождении лучей через плотные нижние слои земной атмосферы.

«Геофизическое влияние Бобровой Луны на Землю ограничивается закономерными гравитационными и световыми процессами, характерными для любого полнолуния. Когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются практически на одной линии (в состоянии сизигии), их гравитационные поля складываются, формируя повышенные сизигийные приливы в Мировом океане. Из-за близости спутника к перигею приливная амплитуда возрастает на несколько сантиметров по сравнению со стандартными полнолуниями, что отражается лишь на локальной динамике прибрежных вод. Данное сближение не оказывает существенного воздействия на тектоническую активность, погодные фронты или самочувствие человека», - добавил Александр Киселев.

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