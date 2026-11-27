Исполнение древних пророчеств об Апокалипсисе выглядит как никогда близким на фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в минувшую пятницу заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании XXVIII Всемирного русского народного собора.

Тем временем настоящее потрясение в конце ноября пережил научный мир: Левент Альпёге, математик и сотрудник американской компании Anthropic, заявил, что ИИ этой компании нашёл доказательство гипотезы Римана — одной из семи так называемых «задач тысячелетия». К слову, первую из них, гипотезу Пуанкаре, решил еще в начале 21-го века российский математик Григорий Перельман, не прибегая к помощи искусственного разума. Накануне Дня математики, отмечаемого в России 1 декабря, о новом прорыве, влиянии ИИ на науку и связанных с ним рисках для человечества aif.ru поговорил с известным популяризатором математики, членом-корреспондентом РАН по секции «Экономика», доктором физико-математических наук Алексеем Савватеевым. Апокалипсис в цифре. Развитие ИИ похоже на то, что предсказано в Библии Подробнее

Решение на 17 млн строк

Виталий Цепляев, aif.ru: Алексей Владимирович, ну вот и свершилось: ИИ решил математическую задачу, над которой лучшие умы человечества бились более чем полтора века. Что это означает для «царицы наук»?

Алексей Савватеев: На самом деле это уже далеко не первое достижение ИИ в математике. 19 июля 2026 года, в день финала чемпионата мира по футболу, тот же Альпёге объявил об опровержении гипотезы якобиана — одной из центральных проблем в алгебраической геометрии. С помощью ИИ эта гипотеза была на корню опровергнута красивейшим контрпримером. До этого с той же помощью были решены многие задачи известного венгерского математика Пола Эрдёша. В сентябре ИИ помог продвинуться в решении еще одной «проблемы тысячелетия», касающейся свойств решений уравнения Навье-Стокса. А затем решил сразу около 400 (!) нерешённых задач. В том числе гипотезу Артина, над которой я тоже думал, еще когда был студентом. С хроматическим числом плоскости тоже продвинулись... И вот теперь ИИ одолел гипотезу Римана — возможно, самую великую нерешенную математическую проблему человечества. Правда, тут есть нюанс. Решение занимает 17 млн строк, то есть ни один человек никогда не сможет понять то, что там написано (хотя, по последним сведениям, его слегка подсократили).

Что тут можно сказать? Разве что то, что математика прошла этап, который когда-то прошла «беготня». Когда созданная человеком машина стала двигаться намного быстрее человека, соревнования по бегу никуда не делись, за ними по-прежнему наблюдают с интересом. Соревнования между людьми по решению математических задач тоже останутся. Просто надо следить, чтобы никто при этом не пользовался ИИ, выдавая его усилия за свои. Так же как на спортивных соревнованиях следят, чтобы бегуны не пользовались какими-нибудь техническими устройствами для повышения скорости.

И вообще, никто же не отменяет физкультуру по той причине, что есть машины! Физкультура доставляет человеку удовольствие и делает его здоровее. Поэтому он будет заниматься ею всегда. Точно так же люди всегда будут решать олимпиадные задачи. Ведь математика — это развитие мышления. Просто теперь фундаментальная математика немножко изменит акценты. Вместо того, чтобы долго сидеть над поиском доказательств, она будет заниматься их упрощением, осознанием, приведением их в какой-то человеческий вид. Роботы с колесами. Развитие математической науки двигает прогресс Подробнее

— Раньше считалось, что ИИ оставит без работы миллионы программистов (потому что нейросеть пишет код лучше) и таксистов (потому что автомобили будут управляться автопилотом). Не нависнет ли теперь та же угроза над математиками? А завтра — над физиками, химиками и другими учеными? Ведь на переднем крае науки ИИ будет работать быстрее и эффективнее...

— Тут возникает вопрос: ученый — это вообще кто? На мой взгляд, ученый — это человек, который хорошо знает какую-то научную область и может о ней рассказать. А не тот, кто находится на каком-то «переднем крае». Передний край физики, если честно, вообще уже давно закончился. Сами физики признают, что ничего фундаментального в их области, что еще не было бы открыто, нет. Остались только какие-то чудеса, которые непонятно как объяснять. Философия и другие науки тоже никуда не денутся. Да, работа ученых будет немного меняться. Но человек плюс ИИ, этот кентавр — он, собственно, будет только эффективнее. Человек формулирует задачу, сразу дает ее ИИ и видит, что получается. Исчезает долгий процесс сидения с тетрадкой за столом. Но что в этом плохого? Никакой катастрофы я здесь не вижу.

— Сможет ли нейросеть в будущем не просто решать задачи и доказывать человеческие гипотезы, а делать свои открытия, формулировать собственные гипотезы?

— Прогнозировать не берусь, но пока этого нет. Универсальный язык Вселенной. Математик о нейросетях и развитии интеллекта Подробнее

«Большинство действительно отупеет»

— Многим кажется, что главный риск тотального применения ИИ — в том, что люди обленятся и станут перекладывать на него все больше своей работы. Как это уже сейчас делают многие школьники и студенты. ИИ будет умнеть, а люди — тупеть?

— Да, такой риск есть. И большинство людей действительно отупеет. Но для нас это вызов. Поэтому всем, кто не хочет отупеть, я предлагаю просто решать олимпиадные задачи своего уровня. Это как со спортом. Появились машины, и многие люди ожирели. Но некоторые бегают и бегают очень неплохо, причем с большим удовольствием. То же самое будет с интеллектуальной деятельностью — занятием математикой и другими науками. Люди, которые хотят развиваться, по-прежнему будут ломать голову над задачами. Будут сами, без помощи ИИ, искать решение. Я точно знаю, что, например, уважающие себя бизнесмены этим занимаются.

— Разделяете ли вы опасение некоторых экспертов, что, в конце концов, ИИ просто увидит в людях помеху и уничтожит нашу цивилизацию? Даже не со зла, а чисто из прагматических соображений. Подобно тому, как человек закатывает в асфальт муравейник, когда ему надо построить в этом месте дорогу, и ничуть не терзается угрызениями совести.

— Если человек даст ИИ слишком много свободы, то да, это возможно. И более того, некоторые оголтелые фанаты искусственного интеллекта уже сейчас к этому призывают. Их надо тормозить и прямо называть экстремистами. Я бы даже ввел уголовное наказание за призывы дать ИИ слишком большую власть. Формула Ремизова. Русский ученый решил 190-летнее нерешаемое уравнение Подробнее

— Вопрос к вам, скорее, не как к математику, а как к верующему человеку: если Бог создал человека, а человек создал ИИ — можно ли считать ИИ тоже «функцией божественного», или в нем больше от лукавого? Недавно в интервью «АиФ» православный миссионер отец Каллиник (Дмитриев) призвал не делать из ИИ кумира...

— Бог создал человека, а человек создал орудия, которыми смог убивать ближнего своего. Но если Каин убил Авеля, никто же не станет утверждать, что Авеля убил Бог? Это будет явное передергивание. ИИ, конечно, отродье неизвестной природы, скорее всего, не очень хорошей. Но мы его все-таки применяем, как и другие небезопасные вещи. На самом деле ИИ — это просто инструмент. Отродьем дьявола он может стать, если давать ему слишком большую волю. Роботу-пылесосу тоже ведь можно написать такую функцию, чтобы он выкинул из квартиры всё, что ему мешает. И тогда он тут же выкинет в окно хозяйку. Грех и преступление совершаем мы, живые люди, а не орудия нашего труда.