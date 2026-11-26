В Москве состоялся XXVIII Всемирный русский народный собор, заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко рассказал о его значении.

Как отметил Александр Горбенко, исторически в Москве в тесном диалоге живут представители разных народов и традиций. Он указал на важность сохранения этого культурного наследия и подчеркнул, что на него необходимо опираться для укрепления гражданского согласия.

«Всемирный русский народный собор играет в этом процессе особую, прикладную роль: это авторитетная площадка, где открытый диалог государства, общества и традиционных конфессий позволяет вырабатывать конкретные решения в сфере просвещения, поддержки семьи и воспитания молодежи. Для нас крайне важен этот конструктивный ресурс, помогающий переводить общественные инициативы в плоскость реальных городских проектов», — приводятся слова Александра Горбенко на сайте информационного центра правительства столицы.

Всемирный русский народный собор прошел в Москве 25-26 ноября, 26 числа состоялось пленарное заседание под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.