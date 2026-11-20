Звание «Почетный гражданин города Москвы» учреждено в 1866 году, отменено в 1917-м и восстановлено в 1995 году. За всю историю его удостоился 31 человек. Имена награжденных вносят в специальную Книгу почетных граждан, которая хранится в Московской городской Думе.