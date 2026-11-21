В субботу в одном из районов Калининградской области произошло срабатывание системы оповещения о беспилотной опасности, сообщил глава региона Алексей Беспрозванных в своем канале в мессенджере «Макс»

«В Неманском районе сработала система оповещения «Беспилотная опасность». Она среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы», - написал губернатор.

Беспрозванных сообщил, что по итогам проведенных специалистами проверок угрозы не выявлено.

По словам главы региона, режим беспилотной опасности отменят в ближайшее время.

Ранее стало известно об изменении калининградским аэропортом Храброво порядка приема и отправки рейсов.