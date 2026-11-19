Российские средства противовоздушной обороны сбили 33 украинских беспилотника над рядом территорий за 12 часов, сообщает Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотных летательных средства в период с 08:00 до 20:00 по Москве 19 ноября.

Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой и Орловской областями. Дроны также сбили над Крымом и Черным морем.

Ранее стало известно, что силы ПВО пресекли попытки атак 53 украинских беспилотников. Это произошло в период с 20:00 18 ноября до 08:00 19 числа.