Аэропорт Храброво в Калининграде продолжает обслуживать рейсы, однако прием и отправка самолетов теперь согласуются с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Это связано с изменением параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Ограничительные меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в нейтральных водах Финского залива было совершено нападение с применением двух БПЛА на грузовое судно, следовавшее в Калининград. Позднее пограничная служба Финляндии направила свои подразделения к судну для начала спасательной операции.