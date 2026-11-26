Президент России Владимир Путин лично оценил звучание и возможности голосового ИИ-оператора, который будет принимать телефонные обращения граждан на предстоящую программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Новая цифровая система пришла на смену традиционному автоответчику.

По словам эксперта по искусственному интеллекту Сбербанка Алены Синелобовой, виртуальный ассистент способен поддерживать разговор с позвонившим до 30 минут, задавать наводящие вопросы и аккуратно фиксировать все детали обращения, а специальный цифровой помощник дополнительно подскажет, как точнее сформулировать проблему.

Совмещенная с большой пресс-конференцией прямая линия выйдет в прямой эфир 10 декабря в 12:00 по московскому времени. В Кремле объяснили перенос эфира на более раннюю декабрьскую дату плотным графиком президента. Сбор вопросов начнется в 00:00 мск 27 ноября.

Модернизированную версию ИИ-оператора на базе нейросети «ГигаЧат» главе государства продемонстрировали 26 ноября на выставке в рамках XI конференции «Путешествие в мир ИИ» (AI Journey), которую Владимир Путин посетил вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, писал aif. Во время презентации представительница Сбербанка провела демонстрационный звонок в реальном времени, показав, как алгоритм проверяет достоверность данных, структурирует суть жалобы для профильных ведомств и увеличивает глубину анализа обращений в пять раз.