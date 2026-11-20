Президент России Владимир Путин разъяснил, что стоит за известной фразой «Москва — третий Рим, четвертому не бывать».

Речь о данном выражении зашла во время интервью Путина сербскому режиссеру Эмиру Кустурице для фильма о патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

Российский лидер напомнил о том, что христианство зародилось в Древнем Риме, а после его падения переместилось в восточную часть Римской империи — в Византию.

«Потом пала и Византия. Но к этому моменту христианство уже было перенесено на русскую, на российскую почву, в Москву. И Москва стала продолжательницей этой веры, этих традиций. В этом смысле она стала третьим Римом, то есть духовным хранителем этих святынь, этого наследия» — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что общался с людьми, которые переезжают в Россию из других стран, в том числе из европейских. По словам президента, главной причиной переезда эти люди называли стремление сохранить традиционные ценности и обеспечить будущее их семей и детей.