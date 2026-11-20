Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

По словам главы Белого дома, он прекрасно ладит с российским и китайским коллегами.

«Мы урегулируем наши разногласия. Нам удавалось их урегулировать», — сказал Трамп.

Напомним, лидеры России, США и Китая встречались на полях саммита АТЭС, который 18 и 19 ноября прошел в Шэньчжэне.

Сначала состоялись двусторонние контакты глав государств, после чего прошла трехсторонняя встреча, к которой было приковано внимание всего мира. Одной из главных тем переговоров было урегулирование украинского конфликта.