Запад в случае агрессии в районе Калининградской области получит соответствующий ответ, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Андрей Колесник.

Напомним, самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО пролетал недалеко от Калининградской области 23 ноября. Самолет вылетел из аэропорта Шауляй в Литве утром в понедельник и взял курс на юг.

Борт пролетел вдоль границ Калининградской области через воздушное пространство Литвы и продолжил путь на юго-запад через небо Польши.

Колесник, комментируя этот инцидент, отметил, что таким образом страны НАТО, вероятнее всего, проверяют готовность России. Эксперт подчеркнул, что ответ в случае агрессии будет соразмерным.

«Они проверяют работу нашей противовоздушной обороны, наших систем оповещения, смотрят, есть ли паника. Но у нас все прошло спокойно и штатно. Ответ от России будет, в том числе, и по кораблю, который был атакован беспилотниками. Слава Богу, что никто не погиб, судно восстановят. Важно понимать, что в наши морские коммуникации они не прорвутся, к нам не зайдут. Наш президент четко сказал, что Калининградская область в случае чего в состоянии за себя постоять, вся мощь России на агрессора может обрушиться», - пояснил специалист.

Напомним, на российское грузовое судно, следовавшее в Калининград, произошло нападение с применением двух БПЛА в трёх морских милях от границы Российской Федерации, в нейтральных водах Финского залива.

Колесник напомнил, что об ответственности за агрессию в отношении Калининградской области ранее предупреждал президент РФ.