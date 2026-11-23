В ночь на 22 ноября десятки вражеских беспилотников попытались атаковать российские регионы. Ответ не заставил себя ждать: объекты украинских боевиков горят по всей стране.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотников. Дроны сбивали над Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом.

Один из самых масштабных налётов зафиксировали в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев сообщил, что ночью в области сбили 23 беспилотника.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. В Воронеже при падении обломков БПЛА повреждены остекление и кровля частного дома, а также два легковых автомобиля. В одном из пригородных районов повреждены остекление частного дома и хозпостройка. На местах работают оперативные службы.

Откуда запускали дроны и почему противник выбирает короткие маршруты

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, откуда запустили дроны и какой последовал ответ.

«Сегодняшней ночью Воронеж был атакован с территории Харьковской области. И это обусловлено тем, что противник выбирает наиболее короткие маршруты для своих террористических атак, так как большинство беспилотных летательных аппаратов противника уничтожается еще на линии боевого соприкосновения», — пояснил эксперт.

Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев

По словам Иванникова, в последнее время количество беспилотных летательных аппаратов сократилось.

«Это свидетельствует о том, что российские Вооружённые силы наносят точечные удары по местам сборки, запуска БПЛА, а также по местам их хранения. Противник истощён, его технические возможности ограничены, и количество беспилотников будет заметным образом снижаться и далее», — пояснил военный эксперт.

Он также отметил, что предыдущие атаки на Московский регион серьёзно истощили запасы ВСУ.

БПЛА Лютый. Фото: кадр видео

Электростанция, порты и сухогруз с военным грузом

По данным Минобороны РФ, той же ночью серьёзные удары были нанесены по ряду объектов ВСУ. В частности, поражена электростанция «Правобережная» в Запорожье, обеспечивающая подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины. Также под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и сухогруз с военным грузом.

Коме того, Киев и область в течение суток с 21 по 22 ноября стали эпицентром мощных взрывов. Под удар попали важные объекты украинских боевиков.

Ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил о серьёзных взрывах в районе украинской столицы. Один из ударов по военному объекту ВСУ в Киеве зафиксировали в 3 часа ночи. Уточняется, что атака была совершена с помощью беспилотника «Герань». Позже в сети появились кадры горящих военных объектов, а также частично разрушенного Северного моста.

Мосты, логистика и ответ за Крымский мост

Военно-политический аналитик, член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.

«Сегодня ночью атаке подверглась вся территория Украины, Киев и область в том числе. Удары пришлись на объекты инфраструктуры, которые питают предприятия оборонной промышленности Украины, военного производства. Также был атакован аэропорт Борисполь. О его повреждениях пока точной информации нет. Одной из целей был Северный мост в Киеве», — пояснил военный эксперт.

Киев. Фото: соцсети

Гагин подчеркнул, что удары по мостам на Украине наносятся прежде всего для того, чтобы парализовать логистику.

«Кроме того, важно прервать логистику и из Европы. Именно оттуда идет большая часть вооружения, военной техники для ВСУ, те же ракеты, которые Киев получает из Британии, Франции, Германии. Практически все это произведено не на Украине. Многие сейчас говорят, что удары по мостам — это ответ за Крымский мост. Но для ответа за Крымский мост, на мой взгляд, этого маловато. Перед ударами по Крымскому мосту была проведена серьезная разведка стран НАТО. А поражали мост с помощью ракет британского производства, а также БПЛА производства стран НАТО», — добавил специалист.

Днепропетровская область

В ночь на 22 ноября несколько мощных взрывов прогремело и в Днепропетровской области. По данным военкоров, взрывы фиксировались всю ночь и утром в воскресенье, 22 ноября.

В частности, в регионе были поражены объекты ВСУ в населённых пунктах Пятихатки и Синельниково. В Песчаном после атаки «Гераней» сгорело складское помещение, которое ВСУ использовали в своих целях. Кроме того, в Каменском, по данным военкоров, поразили стоящие на путях цистерны с горюче-смазочными материалами.

«Массированной атаке ночью подверглась вся территория Украины, в том числе Днепропетровская область и, например, находящийся там город Кривой Рог. Удары пришлись по объектам инфраструктуры, которые питают предприятия в сфере военного производства. Они называются объектами двойного назначения. После этого во многих городах были зафиксированы трудности с электроснабжением. Пораженные цели обеспечивали жизнедеятельность объектов ВСУ, производств военного вооружения и военной техники», — пояснил военный эксперт.

Что это значит для дальнейшего противостояния

Совокупность ударов этой ночи показывает сразу несколько тенденций. Во-первых, российская сторона отвечает на атаки практически синхронно, не откладывая реакцию на потом.

Во-вторых, целями становятся не только места запуска и хранения БПЛА, но и объекты энергетики, портовой инфраструктуры и логистики, обеспечивающие работу украинского ВПК и поставки вооружения из Европы.

В-третьих, по оценке экспертов, истощение технических возможностей противника уже заметно по сокращению количества применяемых дронов, и эта динамика, по прогнозам, будет усиливаться.