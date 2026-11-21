Российское грузовое судно, следовавшее в Калининград, подверглось нападению с применением двух БПЛА в нейтральных водах Финского залива, в трёх морских милях от границы РФ. Каким будет ответ, сказал в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник.

Он подчеркнул, что от морских перевозок зависит снабжение субъекта Российской Федерации.

«Они уже открыли ящик Пандоры. Их морские суда во всех акваториях мирового океана. У нас есть все возможности для воздействия в силовом варианте по этим судам и кораблям, находящимся в любой точке», — сказал военный эксперт.

Колесник напомнил, что об ответственности за агрессию в отношении Калининградской области ранее предупреждал президент РФ.

«Если наносят по снабжению Калининградской области, это уже может рассматриваться как косвенное нападение на регион. Наш президент, верховный главнокомандующий, очень чётко сказал, что если, не дай Бог, в сторону Калининградской области будут агрессивные действия, то Россия ответит всей своей мощью. На территории Калининградской области есть соответствующие силы, которые могут уничтожить пол-Европы», — подытожил он.

Ранее Колесник проанализировал атаку БПЛА на грузовое судно и объяснил, откуда могли быть запущены дроны.