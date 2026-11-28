Россия будет отвечать на агрессивные действия Украины и других стран Европы в случае провокаций в Балтийском море и в отношении российских судов. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник.

«Мы будем отвечать на агрессивные действия против себя. В зоне Балтийского моря серьезная напряженность, посмотрим, как будут развиваться события. Мы готовы ко всему», — сказал Колесник.

Собеседник aif.ru напомнил, что премьер-министр Норвегии звонил российскому лидеру по теме урегулирования на Украине.

«Норвегия пытается продвинуть какие-то мирные инициативы. Не знаю, конечно, честно они пытаются это сделать или игру какую-то ведут. Но в любом случае, все эти тайные визиты Зеленского и его окружения в Европу перечеркивают все. А они явно совершают эти визиты ради провокационных целей», — добавил Колесник.

Напомним, Владимир Зеленский во время визита в Данию тайно посетил правительственную резиденцию Мариенборг, где дал интервью рэперу Бенджамину Хаву и рассказал в том числе о своих собаках. Политик Якоб Бруун, слова которого приводит Danmark Radio, заявил о недоумении от этой поездки и добавил, что Зеленский несет ответственность за Украину, которая находится в состоянии военного конфликта, а сам украинский политик - на грани краха.

В то же время СМИ сообщили о тайном визите экс-главкома ВСУ Александра Сырского в Норвегию. В режиме полной секретности он встретился с начальником штаба обороны Норвегии Эйриком Кристоферсеном и проехал с ним вдоль 198-километровой границы с Россией.