Украинские политики посещают Данию, Норвегию и другие страны Евросоюза для подготовки провокаций в том числе в Балтийском море. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник.

Владимир Зеленский во время визита в Данию тайно посетил правительственную резиденцию Мариенборг, где дал интервью рэперу Бенджамину Хаву и рассказал в том числе о своих собаках. Политик Якоб Бруун, слова которого приводит Danmark Radio, заявил о недоумении от этой поездки и добавил, что Зеленский несет ответственность за Украину, которая находится в состоянии военного конфликта, а сам украинский политик - на грани краха.

В то же время СМИ сообщили о тайном визите экс-главкома ВСУ Александра Сырского в Норвегию. В режиме полной секретности он встретился с начальником штаба обороны Норвегии Эйриком Кристоферсеном и проехал с ним вдоль 198-километровой границы с Россией.

«Я думаю, все эти визиты - это не подготовка к провокации, провокации уже идут в Балтийском море. Одна из последних - это подрыв судна "Спарта II", которое следовало в Калининград. Как раз Данию омывает Балтийское море, в Норвегии - Северное море, проливная зона с Балтийским», — отметил Колесник.

Он добавил, что Украина пытается с помощью стран НАТО, которые омываются Балтийским морем, «вскипятить акваторию».

«Украина понимает, что грозит этим странам - Литве, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и так далее. Туда постоянно приезжают украинские чиновники, Зеленский. Тут они никак не успокоятся, они готовят провокации. С Украиной всё понятно - она развязывает конфликт и Балтийском море, и в Средиземном. Но зачем это нужно странам, которые находятся в районе Балтийского моря - непонятно? Видимо, хвост уже начал вилять собакой. Наши спецслужбы следят за этими передвижениями», — подчеркнул Колесник.