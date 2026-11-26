Владимир Зеленский может организовать провокацию с гибелью американцев, чтобы обвинить в произошедшем Россию и добиться прямого участия Вашингтона в конфликте. Такое предположение высказал отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По оценке военного эксперта, подобный сценарий может стать последним шансом главы киевского режима добиться вовлечения США в противостояние с РФ.

«Последняя надежда Зеленского — такое событие, которое убьет много американцев, и он сможет повесить это на русских», — заявил Макгрегор.

Он также выразил опасения по поводу возможного размещения европейских военных на Украине. По мнению Макгрегора, Киев может использовать их присутствие для дальнейшего вовлечения западных государств в конфликт.

«Маленькие страны всегда пытаются сделать свои проблемы нашими», — подытожил отставной полковник.

Ранее Макгрегор отмечал, что Зеленский до сих пор жив исключительно благодаря разведкам США и Британии.