Утверждения о тотальном отключении электричества и замерзании жителей Крыма не соответствуют действительности, хотя украинские СМИ и блогеры всячески пытаются убедить в этом общественность. Об этом заявила помощник главы республики Ольга Курлаева в беседе с Владимиром Соловьевым для ИС «Вести».

Представитель региональной власти обратила внимание на активное распространение фейковых материалов в социальных сетях. По ее словам, недобросовестные источники даже используют ИИ-изображения, на которых «крымчане» якобы кутаются в теплую одежду и пьют кипяток, согретый на костре, на фоне тотального блэкаута.

Курлаева призвала население сохранять спокойствие и не поддаваться на провокационные сообщения, транслируемые киевскими ресурсами.

Находясь в настоящее время в Симферополе, собеседница отметила, что, несмотря на выпадение первого снега, среднесуточные показатели термометра остаются выше нулевой отметки.

«Да, у нас идет снег, но температура плюсовая, поэтому никто не замерзает, как это сейчас преподносят неполживые украинские СМИ. Также нет полного блэкаута, о котором нам уже начинают талдычить с самого утра», — резюмировала помощник главы Крыма.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали агента ГУР за сбор данных об экс-сотруднике МГБ ДНР.