Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Крыму деятельность 36-летнего гражданина России, который собирал и передавал разведке Минобороны Украины координаты бывшего сотрудника органов госбезопасности ДНР для подготовки покушения. О задержании фигуранта 23 ноября сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Как установили контрразведчики, мужчина 1990 года рождения по собственной инициативе связался через зарубежный интернет-мессенджер с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы собирать данные в ущерб безопасности России.

«По заданию куратора он передал противнику сведения о местонахождении на территории полуострова бывшего сотрудника министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики и адрес его проживания для дальнейшей ликвидации», — говорится в официальном сообщении ЦОС ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил против задержанного уголовное дело о государственной измене. Суд уже удовлетворил ходатайство следствия и отправил фигуранта под стражу.

Министерство государственной безопасности ДНР функционировало в республике с 2014 года. После того как регион вошел в состав России, задачи по защите его безопасности перешли к территориальному управлению ФСБ.

Ранее, 12 ноября, спецслужба отчиталась о поимке четырех пособников киевских разведывательных структур в трех регионах страны — в ДНР, Адыгее и Омской области. В обнародованном ведомством ролике показаны как сами эпизоды захвата фигурантов, так и их последующие признания на камеру. По сведениям ФСБ, среди пойманных оказался один иностранец, а вся группа передавала кураторам данные о российских военных, оборонных заводах и объектах энергетики.