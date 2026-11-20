Из Севастополя начал курсировать дополнительный автобусный маршрут в Керчь с заездом в Симферополь. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в «Максе».
Автобусы прибывают на старый вокзал Керчи, где пассажиры могут пересесть на пригородные поезда до Тамани. Также маршрут позволяет добраться до Симферополя и Севастополя. Расписание автобусов согласовали с графиком движения электричек.
«Сегодня автобус отправляется из Севастополя в 12:20 и прибывает в Керчь в 18:50. Из Керчи автобусы отправляются в 15:00 и в 22:40 и прибывают в Севастополь в 20:00 и в 22:40», — написал Развожаев.
Он также напомнил, что сейчас движение поездов по Крымскому мосту открыто.
«Поезда дальнего следования из Керчи ходят без изменений», — сообщил губернатор.
Кроме того, между Крымом и Таманью запущены электрички.
Ранее также сообщалось, что между Крымом и Кубанью запускают пассажирские катера.