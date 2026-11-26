Французские полицейские 26 ноября устроят массовые акции, требуя увеличить дополнительные выплаты, в том числе надбавки за риск. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Недовольные ответами МВД на свои требования, сотрудники правоохранительных органов объявили день «общенациональной мобилизации», чтобы привлечь внимание властей к своим просьбам, отмечает телеканал.

К акциям присоединятся представители различных подразделений полиции. В частности, сотрудники пограничной службы намерены проводить усиленные проверки пассажиров в парижском аэропорту Орли. Это может замедлить прохождение контроля и привести к увеличению очередей.

Профсоюзы также призвали полицейских выйти на манифестации у комиссариатов. Некоторые акции начались еще в полночь. Повышения надбавок за условия труда требуют и криминалисты, а также административный, технический и специализированный персонал полиции.

Ранее полицейские провели манифестацию у здания МВД Франции в Париже. Кроме того, 17 ноября спецподразделение CRS 8, предназначенное для борьбы с беспорядками, в полном составе не вышло на службу в день общенациональных демонстраций.

Накануне стало известно, что Париж потерял €1,5 млрд доходов от туризма из-за акций массовых протестов.