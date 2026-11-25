Участники беспорядков подожгли не менее 100 филиалов одного из крупнейших в стране банков Grameen Bank, сообщает The Times of India.

Беспорядки в стране длятся с 10 ноября. В ходе протестов активисты запрещенной в Бангладеш бывшей правящей партии «Авами Лиг» и сторонники экс-премьера Шейх Хасины в нескольких городах забрасывали отделения банка бутылками с горючей смесью.

Данный банк принадлежит Мухаммаду Юнусу, который возглавлял временное правительство после свержения в 2024 году Хасины. Дома и компании других политических противников экс-премьера тоже подверглись нападениям.

Юнус уже сообщил, что из-за поджогов работа его банка была нарушена. Он призвал власти страны усилить охрану филиалов и не допустить новой волны атак со стороны протестующих.

Правительство Шейх Хасины свергли в результате студенческих протестов, и с августа 2024 года она находится в Индии. Бангладеш требует ее экстрадиции. В стране ее заочно приговорили к смертной казни за преступления против человечности во время подавления акций протеста. Хасина обвинения отвергает.