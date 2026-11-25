Массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками, обернулись для Парижа и столичного региона потерей 1,5 млрд евро доходов от туризма, глава региона Валери Пекресс.

«Экономические последствия выражаются прежде всего в потере доходов от туризма <…> Мы недополучили 1,5 млрд евро доходов от туризма», - сказала она в эфире телеканала France 2.

Пекресс пояснила, что названная сумма - возможные доходы только за последние два месяца. Снижение туризма связано с отменой бронирований в отелях и закрытием магазинов из-за акций протестов, а также с грабежами и погромами, отметила она.

Напомним, массовые протесты во Франции продолжаются с сентября. Они начались с акций школьников, протестующих против нехватки учителей и из-за отсутствия в школе социального работника и психолога. В октябре с протестами вышли на улицы Франции профсоюзные организации. Они требовали повышения зарплат и отказа властей от дополнительных мер экономии.

21 ноября в акциях протеста против роста цен во Франции приняли участие более 82 тысяч человек, в Париже число протестующих превысило 21 тысячу. Полицейские задержали во время демонстраций около полутора сотен человек.