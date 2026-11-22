Украину ждет суровая зима из-за отказа Владимира Зеленского от мирных переговоров. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем для ВСУ обернутся удары по Кривому Рогу.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 21 ноября российские военные нанесли серию точных ударов по объектам энергетики, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Уточняется, что в результате удара поражена Криворожская теплоэлектростанция в Днепропетровской области, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности Украины.

«Уничтожение таких объектов свидетельствует о том, что Россия доведет все задачи спецоперации до их завершения. В Днепропетровской области нацистам не удастся залечить свои раны и продолжить производить оружие, а также складировать его. Предстоящая зима будет суровым испытанием для режима Зеленского и для всех военных объектов, которые сейчас попадают под удар российских Вооруженных сил», - подчеркнул специалист.

Военные эксперты не раз отмечали, что удары по электроподстанциям на Украине наносятся, в частности, для того, чтобы обесточить подземные военные производства ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Кривом Роге был поражен металлургический комбинат - самое крупное металлургическое предприятие Украины, поставлявшее металлопродукцию для нужд украинского ВПК.