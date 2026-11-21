Четыре человека погибли и еще 35 получили ранения в результате взрыва на газопроводе возле электростанции в иракской провинции Басра. Об этом сообщает государственное информационное агентство Ирака INA со ссылкой на заместителя губернатора региона Махера аль-Амири.

Авария произошла утром 21 ноября примерно в 20 километрах севернее города Басра на газовой магистрали, обеспечивающей топливом электростанцию «Аль-Харта». Ранее в тот же день Управление здравоохранения провинции Басра в своей сводке приводило предварительную статистику: по сведениям медиков, при взрыве и пожаре пострадали 46 человек, включая двоих погибших, а тяжесть травм у госпитализированных пациентов различалась. В свою очередь, представители служб безопасности страны сообщали агентству Reuters о четырех жертвах и 30 раненых, после чего власти провинции уточнили число раненых до 35.

После взрыва начался сильный пожар, пламя от которого перекинулось на близлежащую жилую застройку, пишет издание The National. Огонь повредил частные дома и припаркованные автомобили, из-за чего спасателям пришлось экстренно эвакуировать жителей окрестных кварталов. Пожарным расчетам потребовалось несколько часов, чтобы локализовать возгорание.

Из-за чрезвычайного происшествия работу станции «Аль-Харта» остановили. Как уточняет портал Reuters, при проектной мощности в 800 мегаватт непосредственно перед аварией объект вырабатывал около 400 мегаватт электроэнергии.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося в провинции уже сформирована специальная следственная комиссия, заявил агентству INA Махер аль-Амири. Параллельно министр электроэнергетики Ирака Али Вахиб провел экстренное совещание и поручил в кратчайшие сроки устранить повреждения на энергообъекте. Он подчеркнул, что безопасность граждан и персонала остается безусловным приоритетом, а энергосистема страны должна продолжать функционировать без перебоев.

Ранее, утром 11 ноября, на заводе компании «Сирт» в Ливии вспыхнул пожар, вызвавший детонацию на газопроводе подачи топлива к паровым котлам. По сведениям Национальной нефтяной корпорации (NOC), тогда один сотрудник погиб и четверо пострадали; завод временно остановили.