Скандал вокруг дела «Карфаген» о деятельности ОПГ «Химпром» на Украине набирает обороты, однако, по мнению экс-депутата Верховной Рады Владимира Олейника, он является не столько инструментом борьбы с коррупцией, сколько рычагом давления на Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru.

По словам Олейника, несмотря на масштаб разоблачений — доказанную связь СБУ с преступными элементами и участие высокопоставленных лиц в преступлениях, — реальных последствий для фигурантов нет.

«Все в рамках "плёнок Миндича" уже на свободе. Некоторые даже сняли браслеты, такие как бывший министр энергетики Голущенко, а также Ермак. Все на свободе», — подчеркнул он.

А генерал СБУ Дука, арестованный в рамках дела, провел в СИЗО лишь неделю — за него внесли залог в 1,4 миллиона долларов.

Главную цель Запада, по мнению эксперта, следует искать не в плоскости наказания виновных.

«Задача западных кураторов — надеть немножко намордник на Зеленского и остальных. На Западе размышляют так: "Ну что ж, мы даём, даём деньги, а вы всё по карманам, по карманам". И не более того. Потому что главная задача, которая поставлена перед Зеленским этой бандой с Запада, — это война, он её выполняет», — сказал Олейник.

Он обратил внимание и на беспрецедентное поведение фигуранта расследования Егора Буркина, находящегося в Мексике.

«Я впервые вижу, чтобы руководитель наркокартеля давал показания и готов был идти на сотрудничество против власти, персонально называя всех преступниками. Как правило, они не идут ни на какое сотрудничество, ибо это, как говорят в их мире, западло — с властью иметь дело. А он готов. Причём он не арестован. Сделка со следствием. Он на свободе — и говорит: "Я готов"», — отметил собеседник издания.

Сам Буркин заявил, что обнародованные «пленки» НАБУ отражают лишь 5% коррупционных схем на Украине.

По мнению Олейника, в материалах следствия могут появиться новые громкие имена.

«Я сошлюсь на два свидетельства. Сам Буркин говорит о том, что опубликованные данные — это 5% от всей правды, которая остается скрытой от людей. И сошлюсь на руководителя следственной группы НАБУ Абакумова, который заявил: "Ребята, то, что вы увидели и услышали, — это еще цветочки. В материалах следствия много всего другого — того, что пока нельзя раскрывать". Но если это есть в материалах следствия, поверьте, вскоре появится и в публичной плоскости. Уверен, что там бомба самая натуральная», — сказал он.

«Не исключаю, что там есть фамилия Зеленского, и она звучит очень громко и недвусмысленно. Потому что к нему всё ближе и ближе подбираются. Если уже имена Андрея Ермака и Олега Татарова не скрывают, значит, скоро зазвучит фамилия самого Зеленского», — добавил экс-депутат.

При этом Олейник указал на эскалацию межведомственной борьбы.

«Межведомственный конфликт уже происходит — банда на банду. СБУ против НАБУ, СБУ против Главного управления разведки. Сейчас, исходя из заявлений Дуки, они будут давать сдачи НАБУ и САП, а "набушники", защищаясь, начнут публиковать остальные материалы по делу "Химпрома" и другим коррупционным расследованиям. Притом, что сами НАБУ и САП — не святые и тоже хотят кушать. Поэтому компромата вывалят еще много», — уверен экс-нардеп.

Тем не менее, отстранение Зеленского от власти до конца года Олейник считает невозможным.

«Чтобы отстранить Зеленского, нужно соблюсти минимальные правила, Запад это любит. Что значит отстранить? Провести выборы. Но выборы провести невозможно. Да и не хочет Запад этого», — сказал он.

Даже добровольная отставка, по его словам, сопряжена с юридическими сложностями.

«По Конституции Украины Зеленский должен лично прочитать заявление об отставке в парламенте. Но я даже не представляю, как он выйдет оттуда. Сразу появятся возгласы типа "Ты шо, нас бросил?". Там же все повязаны. Поэтому я не вижу здесь вариантов, кроме одного: что-то прилетит случайно туда, куда приедет Зеленский. А так Запад будет держать его до последнего», — отметил Олейник.

Сам Зеленский, убежден эксперт, не стремится покидать свой пост.

«Власть для него — это форма безопасности и источник больших денег. И он же артист, ему нравится играть свою роль. К тому же Зеленскому присуща гордыня. Я посчитал: с 2022 года 40% времени он находится дома и 60% — за рубежом. На Украине ему никто не аплодирует, в родной город Кривой Рог он ехать не хочет. А на Западе его встречают с шиком, король обнимает. Зеленский хочет славы, поэтому зарубежные гастроли у него в приоритете. И Запад поощряет его политику, немножко приструнивая иногда, чтобы воровал меньше, поэтому он будет пакостить дальше», — подытожил Олейник.