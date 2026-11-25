Россия готова дать ответ на провокации со стороны НАТО, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Андрей Колесник.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал готовить граждан, бизнес и местные администрации к возможной войне. По его словам, странам альянса следует как можно быстрее повысить свои военные расходы до 5% ВВП.

«Нам есть, чем ответить на такие угрозы. Мы без всякого прекраснодушия понимаем, чем может закончиться этот конфликт. Мы подготовились с точки зрения ударов возмездия. Победителей в этой войне не будет», — сказал Колесник.

По его мнению, Европа не осознает, что втягивание в мировой конфликт самоубийственно для неё.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией. В Совфеде эти слова назвали игрой.