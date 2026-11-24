Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других европейских политиков о готовности вести переговоры с РФ являются большой игрой, европейцы будут доказывать, что они главная позитивная сила в урегулировании. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией, и мирные переговоры должны пройти в скором времени на уровне советников в формате Украина-Россия-Европа-США.

«У меня есть ощущение, что подобные позитивные заявления Мерца, да и других, — это начало большой, в их понимании гибкой, игры с нами по теме переговоров... Эти попытки будут продолжены, впереди еще большое медийное "наступление" на умы европейцев, что якобы они главная позитивная сила, хотят договориться, а русские якобы не хотят и так далее», — сказал Карасин.

По мнению сенатора, Россия пройдёт очень трудные этапы развития отношений с Европой, особенно в переговорном процессе по Украине.

«Поэтому верить отдельным заявлениям обанкротившихся политиков не стоит. Они сейчас попытаются выйти из тупика, и мы должны хорошо понимать нацеленность всех этих усилий», — подчеркнул он.