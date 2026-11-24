Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание главы внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля о Крыме и Донбассе. Дипломат призвала немецкого министра изучить историю, международное право и закон Божий.

Ранее Вадефуль заявил: «Если Путин хочет возвращения к 1997 году — пусть отдает Крым и Донбасс». Захарова привела эти слова в своем Telegram-канале и отметила, что на этих территориях живут люди, которые дорожат своей историей, родиной и традициями.

«Так что учите, херр (господин по-немецки — ред.) Вадефуль, будучи христианским демократом, историю, право и закон Божий. Стыдно на таком посту не понимать элементарных вещей», — написала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что жители Крыма и Донбасса сами определили будущее своих территорий.

«Народ Крыма и Донбасса сделал свой выбор самым демократическим и законным путем — на референдуме», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, Захарова обратила внимание на то, что жители стран НАТО никогда не голосовали за расширение альянса на восток.