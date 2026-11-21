На российское грузовое судно, следовавшее в Калининград, произошло нападение с применением двух БПЛА в трёх морских милях от границы Российской Федерации, в нейтральных водах Финского залива. Военный эксперт, офицер запаса ВМФ Андрей Колесник в эксклюзивном комментарии для aif.ru проанализировал эту атаку.

«Надо разбираться, потому что западные страны и Украина, но в основном западные страны — Британия, Германия и Польша — не раз декларировали, что будут перерезать снабжение в направлении Калининградской области», — обратил внимание он.

Эксперт объяснил, что сейчас снабжение Калининградской области ведётся в основном через воду, поскольку транзит по железной дороге уменьшился, по шоссе общего пользования через Литву практически перевозки сведены к минимуму.

«Сейчас снабжение ведётся в основном по воде. По объёмам доставка грузов несоизмерима с железнодорожным сообщением. Сегодня был удар по Ленинградской области, по портовой инфраструктуре, и под удар попало грузовое судно. Надо посмотреть, как летели дроны, так как всегда они летят через Прибалтику, через Польшу. В основном — через Эстонию, это кратчайший путь», — добавил Колесник.