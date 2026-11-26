Военные РФ продолжают продвижение на дружковском направлении и уже заходят в сам город. Военно-политический эксперт, участник СВО Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, почему Дружковка — непростой для штурма город, как ВСУ используют советские подземные коммуникации и почему зимой эти укрытия превращаются в ловушку для противника.

«Город непростой»: бои начались на территории Дружковки

По словам Яна Гагина, российские военные уже вошли в населённый пункт.

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«Наши военные заходят в Дружковку, боевая работа на территории населённого пункта началась. Тут надо отметить, что город непростой, потому что присутствует промышленная территория, противник готовился к этому штурму», — отметил он.

Катакомбы вместо блиндажей

Ян Гагин объяснил, что Дружковка — это старый промышленный населённый пункт, где ещё с советских времен сохранилось огромное количество подземных коммуникаций.

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«Там сохранилось большое количество подземных коммуникаций, построенных еще во времена советского периода. Противник использует эти катакомбы для размещения личного состава. Также там находятся склады тылового обеспечения и снабжения, это и боеприпасы, и боекомплект, и продовольствие. Еще один важный момент: сейчас под землёй несколько теплее, чем снаружи, наверху. Это создаёт некие более комфортные условия для проживания и нахождения там, если достаточно хорошо вентилируется. Чаще всего эти коммуникации имеют несколько входов-выходов, которые могут располагаться в отдалении от самого объекта», — объяснил военный эксперт.

По его словам, из-за подземных коммуникаций битва за Дружковку будет очень серьёзной.

«Именно в связи с подземными коммуникациями и в Дружковке, и в Краматорске, и в Славянске, к которым она является ключом, будет очень серьёзная битва. Противостоять противнику будут наши ударные группы, которые умеют работать под землёй. Помимо этого, используются технические средства», — сказал собеседник издания.

Гарнизон ВСУ отрезан от снабжения

При этом Гагин обратил внимание на то, что оставшийся в Дружковке гарнизон ВСУ практически отрезан от тыла и снабжения.

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«Гарнизон ВСУ, который находится там, ограничен, потому что практически все логистические маршруты для доставки тылового обеспечения контролируются, прежде всего, беспилотными системами, отчасти артиллерией, отчасти ВКС», — сказал собеседник издания.

По словам Гагина, сейчас в Дружковку заходят малые группы, ведется разведка, а также работают беспилотные системы.

«На данный момент с нашей стороны, прежде всего, работа разведки: это малые группы, двойки или тройки, которые заходят на территорию, закрепляются, там подходят новые силы, они ротируются и так далее. Точно так же постоянно, непрерывно ведётся разведка на предмет нахождения укрепрайонов и месторасположения противника, мест, где может храниться тыловое обеспечение, то есть боекомплект, горючее и прочее», — сказал он.

Противник будет до последнего цепляться за Дружковку, уверен эксперт.

«Они будут драться, потому что, взяв этот населенный пункт, мы просто уже выходим в лоб на Краматорск и Славянск. Это как раз ключ к этим городам», — сказал он.

Зима против ВСУ

Зимние низкие температуры и снег вносят свои коррективы в тактику боевых действий. Ян Гагин объяснил, почему зима становится одновременно и союзником, и противником.

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«Зима — это особый период на передовой. Из-за низких температур остро стоит вопрос возможности согреться. Если говорить о попытках ВСУ прятаться в подземных катакомбах промышленных зон, то выходы теплого воздуха выдадут их местонахождение. Наши беспилотные системы будут искать противника и находить везде, атаковать по выходам этого тёплого воздуха. Эта практика уже отработана, например, на угледарском направлении, когда боевики забаррикадировались на одной из шахт. Их обнаружили как раз по выходам тепловых столбов и атаковали с помощью беспилотников», — сказал он.

Дружковка — это ключ к Краматорску и Славянску, и именно поэтому противник будет цепляться за неё до последнего, используя советские подземные коммуникации как крепость. Однако эти катакомбы не дают ВСУ былого преимущества: логистика гарнизона перерезана дронами и артиллерией, а зимой тёплый воздух из укрытий работает как маяк для российских беспилотников. Промышленный ландшафт и подземелья делают штурм тяжёлым, но не меняют общей картины: гарнизон отрезан, разведка работает, БПЛА, артиллерия и ВКС уничтожают выявленные цели, военные начали заходить в город малыми группами, и исход битвы за этот город уже предрешен.