Ультрасовременный лазерный комплекс заступил на опытно-боевое дежурство по защите российских рубежей от украинских беспилотников. Первые результаты впечатляют — порядка тысячи сожженных дронов за два месяца только на одном участке. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что новейший комплекс используется как в приграничье, так и под Москвой, и раскрыл цену одного выстрела.

Проверка в боевых условиях пройдена на отлично

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что новейший лазерный комплекс подтвердил свою эффективность в условиях реального боя.

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«Это очень эффективное средство борьбы с беспилотниками. Комплексы работают и на московском направлении, прикрывают объекты непосредственно на границе и в приграничных областях. Когда боевой лазер произвёл более 1000 поражений, это указывает на его эффективность, надёжность и определённую незаменимость в борьбе с беспилотниками самолётного типа», — сказал он.

Невидимый луч и 1–2 секунды на цель

Военный эксперт Юрий Кнутов, раскрывая технические характеристики ультрасовременного комплекса, отметил, что лазерный луч невидим, а на уничтожение дрона ему требуется всего несколько секунд.

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«Лазерный комплекс поражает цель лазерным лучом. Если вспомнить фильм "Звездные войны", то там лазерный луч виден хорошо. На самом деле, в обычных условиях он невидим, его делают видимым только некоторые диапазоны. Луч наводится на дрон, удерживается автоматически на определённой точке на срок от 1 до нескольких секунд, и в результате происходит возгорание этого дрона. Эффективность такого оружия очень большая», — отметил он.

Ключевая деталь — автоматическое удержание луча на одной точке в течение 1–2 секунд, после чего дрон сгорает. Именно это делает комплекс эффективным против беспилотников, которые движутся на скорости.

200 рублей за выстрел

По словам Кнутова, стоимость одного импульса такого лазера составляет порядка 200 рублей.

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«Сам по себе комплекс стоит достаточно дорого, но если посмотреть стоимость спасенных объектов, то становится очевидно, что затраты на производство таких комплексов окупаются очень быстро. Сам выстрел-импульс стоит порядка 200 рублей», — объяснил военный эксперт.

Здесь и кроется главное преимущество: сам комплекс дорог, но один выстрел стоит около 200 рублей. Если учесть стоимость спасённых объектов, затраты на производство окупаются очень быстро. Иными словами, лазер — это не только эффективное, но и экономически выгодное оружие.

Доработка продолжается

Кнутов подчеркнул, что лазерный комплекс является ультрасовременным оружием, которое подтверждает свою эффективность на опытно-боевом дежурстве.

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«Главное достоинство наших лазеров в том, что они действуют в зоне реальных боевых действий, а не на полигоне. Те минусы, "узкие места", которые выявляются, дорабатываются, устраняются. Комплекс совершенствуется достаточно быстро и намного эффективнее, чем просто если бы это было за счёт полигонных испытаний или эксплуатации в войсках», — сказал он.

Кнутов обратил внимание на то, что сейчас наши разработчики работают над ещё одним типом оружия, работающим на новых физических принципах.

«У нас уже проходили испытания электромагнитной пушки. Речь о том, что там электромагнитные импульсы выжигают микросхемы. Это ещё один тип оружия на новых физических принципах, оно также даёт очень хорошие результаты», — сказал он.

Кнутов добавил, что разработкой боевых лазеров занимаются США, Британия, Турция и другие страны.

«Но именно наши лазеры реально воюют и показывают очень высокие результаты», — подытожил он.

Новейший российский лазер демонстрирует свою эффективность в реальных боевых условиях, тем самым наши разработчики оставляют позади коллег из США, Британии и Турции. Пока они отрабатывают выстрелы на полигонах, наше вооружение

совершенствуется и улучшает свои показатели, сбивая дроны противника.