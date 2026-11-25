Владимир Зеленский отказался приехать в Россию для переговоров не из-за опасений за собственную безопасность, а из-за страха перед украинскими националистами, которые могут его не впустить обратно на Украину. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Владимир Зеленский отверг предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о совместном визите на переговоры в Москву. Он обиделся, что президент Белоруссии сравнил его с «чемоданом, который можно взять на самолет и улететь».

«Вопрос не в том, что Зеленский боится, что ему безопасность в России не обеспечат. Уполномоченный по правам человека Лубинец же прилетел в Алешки через Россию и сказал, что было все организовано идеально, как договорились по протоколу. Чего боится Зеленский? Он боится, что его националисты не пустят назад на Украину», — сказал Олейник.

Он допустил, что Зеленского после визита в РФ могут свергнуть.

«У Зеленского нет управы над националистами. Это банда, которая самостоятельно может принять решение, свергнуть его. Поэтому он их боится, а не Россию, которая всегда выполняла взятые обязательства», — подчеркнул экс-нардеп.