Владимир Зеленский открыто говорит о намерении обратиться к демократам в обход администрации Дональда Трампа в январе, поэтому глава киевского режима сейчас всячески оттягивает урегулирование конфликта до начала работы нового Конгресса. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

«Ну, он об этом открыто говорит, что ждёт прихода демократов, — сказал Олейник. — Я вообще в шоке с точки зрения международной практики, когда он говорит: "Я в январе обращусь напрямую к Конгрессу". Ты через президента обращайся!»

Экс-парламентарий напомнил, что в истории США был лишь единичный случай подобного прямого обращения к законодателям в обход главы государства.

«Вот в истории есть только один случай, когда напрямую к Конгрессу обращался премьер-министр Израиля. Ну, там понятно — серьёзное лобби», — пояснил он.

По словам Олейника, Зеленский сознательно взял паузу до начала работы нового состава Конгресса, где значительное большинство получат представители Демократической партии. Экс-нардеп допустил, что одной из целей обращения Зеленского к демократам будет усиление санкционного давления на РФ.

«Зачем будет обращаться? Усилить санкции... Зеленскому необходимо пережить предстоящую зиму. То есть, вопрос у него же не стоит о долгосрочном мире, а о передышке, как Минск, как Стамбул — обмануть, а потом опять продолжить военные действия. Причём его дальнейшие хотелки удивляют: в НАТО надо ему вступать. Хотя тема как будто бы уже закрыта», — резюмировал Олейник.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Bloomberg подтвердил, что рассчитывает обратиться к новому Конгрессу США в обход главы американской администрации Дональда Трампа в январе. Он хочет попросить у контролируемого демократами Конгресса возобновить военные поставки на Украину.

Трамп в среду, услышав слова о том, что Зеленский говорил о желании США урегулировать конфликт до января, рассмеялся. Он отметил, что не привязывается к жестким срокам.