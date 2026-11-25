Киевский режим не снизит градус давления на европейских спонсоров и продолжит выкачивать из них средства методами шантажа. Такой прогноз озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на Радио Sputnik.

Дипломат обратила внимание на парадоксальность положения западных лидеров, которые сначала привели Владимира Зеленского к власти, пожертвовали ради него собственными экономическими показателями и безопасностью, а теперь пытаются взывать к его благоразумию.

Как отметила Мария Захарова, Зеленский видит несоответствие между реальными действиями киевских властей и оправданиями, которые звучат в западных медиа, где ответственность за происходящее перекладывают на Москву.

«Он же знает, что они врут. Он будет поступать с ними так же, в соответствии со своими знаниями. Поэтому никакого в этом смысле ждать западникам от него снисхождения в плане того, пощадит ли он их, не приходится. Он будет общаться с ними жестче, чем с остальными. Почему? Потому что за ними силы нет, а силы нет, потому что там правды нет. И он это понимает. И он будет их доить так, как доят обычно тех, кого шантажируют», — подчеркнула дипломат.

По словам представителя МИД РФ, многомиллиардные вливания продолжаются потому, что европейские элиты оказались в глубокой зависимости от собственной лжи.

Заявления дипломата прозвучали на фоне новых финансовых запросов Киева на 2027 год. Ранее Владимир Зеленский оценил потребности Украины во внешней помощи на будущий год в €115 млрд.

Кроме того, накануне Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Дональд Трамп намерен заключить мирную сделку к январю. В ответ президент США высмеял эти утверждения, заявив, что не ставит жестких дедлайнов и «просто хочет, чтобы это закончилось».