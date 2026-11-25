Инициатива президента Белоруссии Александра Лукашенко выступить гарантом безопасности и лично сопроводить Владимира Зеленского на переговоры в российскую столицу была для украинской стороны весьма выгодной. Такую оценку в среду, 25 ноября, озвучил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очень хорошее предложение для Зеленского, но, как мы знаем, оно ему не понравилось», — отметил пресс-секретарь главы российского государства, напомнив, что Минск неоднократно выражал готовность оказать любое посильное содействие в мирном урегулировании кризиса.

Накануне, 24 ноября, Александр Лукашенко заявил о готовности прилететь вместе с Владимиром Зеленским в Москву и обеспечить его безопасность, подчеркнув, что три славянских народа способны самостоятельно договориться о завершении конфликта. В ответ украинский политик отверг эту идею, сравнив себя с чемоданом и назвав инициативу Минска неконструктивной. При этом ранее Зеленский сам добивался личной беседы с Владимиром Путиным, но отказался от диалога, когда в сентябре 2025 года российский лидер пригласил его в Москву под гарантии безопасности.