На стенде Правительства Москвы в рамках XI конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) 26 ноября мэр столицы Сергей Собянин представил президенту РФ Владимиру Путину практики использования в столице цифрового двойника и сервисов ИИ в управлении городом. «Цифровой двойник Москвы» работает с 2019 года и помогает принимать свыше двух тысяч управленческих решений ежегодно в разных сферах — от градостроительства и транспорта до здравоохранения, образования и безопасности.

«Цифровой двойник обеспечивает физическую инфраструктуру: все, начиная от подземных коммуникаций, заканчивая всем, что находится на земле, и характеристиками этих объектов в составе девяти тысяч аналитических слоев. А потом это связали с нуждами, интересами граждан, знаниями о людях, которые проживают в этом городе. В результате мы получили синергию этих двух направлений физического и знания о человеке», — рассказал Сергей Собянин.

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Как устроен «Цифровой двойник Москвы»

Основой платформы служит фотограмметрическая модель Москвы и территорий в границах ЦКАД, для обновления которой специалисты ежегодно делают более 12 млн фотографий. ИИ-агенты повышают чёткость снимков, правят цветопередачу, убирают с кадров машины, временные ограждения и рекламу, а обученный под столичную планировку и архитектуру алгоритм сам строит 3D-модели территорий.

В модель входят наземные и воздушные панорамы Москвы длиной 13 тыс. км (съёмки ведутся с 2013 года) и более 9 тыс. слоев данных — от водоснабжения, канализации, тепло- и энергосетей до программ реновации, КРТ, движения наземного транспорта, спецтехники по вывозу строительных отходов и видеопотоков с городских камер.

В цифровом двойнике уже размещено свыше двух тысяч высокополигональных 3D-моделей существующих и будущих объектов — с деталями фасадов и интерьеров, а с 2024 года такие модели обязательны для согласования архитектурно-градостроительных решений объектов капстроительства.

По ним можно совершить виртуальную прогулку, сравнить «было и стало» через инструмент «Шторка», провести замеры, открыть интерактивные доклады или проконтролировать стройку по камерам и датчикам шума и пыли — такие цифровые модели применяют в том числе при подготовке площадок фестивалей «Зима в Москве» и «Лето в Москве» и для локаций кинопарка «Москино».

XI Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Максим Мишин

«Мы видим эту площадку: какие инженерные сети, какая инфраструктура должна быть построена. Проектируем, задаем объемы. С помощью искусственного интеллекта смотрим расположение зданий, как они будут выглядеть. Затем обеспечиваем доступность до школ, метро и так далее. Затем смотрим инженерные коммуникации, подключение, где, в каком объеме, с какой мощностью, в какой точке конкретно будет этот дом подсоединен. И, соответственно, уже получаем практически готовый проект, на который потом накладываются архитектурные решения», — сообщил Сергей Собянин.

С 2025 года в платформе тестируется «Генеративное проектирование»: ИИ-агент формирует типовой проект планировки территории за 5–20 секунд вместо нормативных до 10 рабочих дней. Алгоритм подбирает этажность и плотность застройки, баланс жилых и общественных пространств, оценивает экономический эффект, градостроительные нормы, транспортную доступность и нагрузку на дороги, школы, поликлиники и сети, а специалист проверяет результат и при необходимости дорабатывает его.

XI Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Максим Мишин

Непрерывная работа

В городских процессах Москвы непрерывно работают более 960 ИИ-агентов: 144 — в здравоохранении, 140 — в градостроительстве, 114 — в контроле за городом, 33 — в безопасности, 26 — на транспорте, 9 — в образовании и 7 — в культуре и туризме.

Алгоритмы проверяют кадры с 300 тыс. камер и мобильных комплексов (фиксируют наледь, снег и сосульки на крышах, мусорные контейнеры, граффити, грязные дорожные знаки и неубранную листву) с точностью выше 90%, помогают в розыске пропавших без вести (найдено свыше 2,3 тыс. человек) и задержании находящихся в федеральном розыске (более 18,6 тыс. человек с 2021 года).

В здравоохранении врачам доступны свыше 70 сервисов компьютерного зрения по более чем 40 направлениям, а платформа «МосМедИИ» (19 сервисов) внедрена в 77 регионах России, охватывает 2,5 тыс. медорганизаций, обрабатывает около 25% лучевых исследований страны и уже проанализировала свыше 21 млн снимков.

XI Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ Максим Мишин

Как ИИ меняет экономику города

Переход от ручных расчётов к цифровым моделям дает мегаполису несколько экономических преимуществ. Об этом aif.ru рассказал Максим Чирков, доцент факультета государственного управления МГУ, заместитель директора информационно-аналитического центра экономического факультета РУДН.

Прежде всего, сокращается время на проектирование территорий. Если раньше подготовка и сравнение вариантов требовали работы большой команды специалистов, то теперь система может за секунды предложить несколько сценариев. Это позволяет быстрее оценивать их преимущества и недостатки, а также своевременно корректировать решения.

«Такой скачок в скорости и производительности серьёзно меняет экономику городского развития: скорость влияет на возможность тестирования нескольких вариантов развития, — отметил Максим Чирков. — Обычно такие расчёты требуют труда многих людей, и здесь возможны какие-то недопонимания или просчёты внутри команды. Искусственный интеллект более прогнозируем, он увеличивает скорость, экономит время и бюджетные средства и позволяет быстрее реагировать на изменения в экономике города».

Ещё одно преимущество — возможность сопоставлять большой объём информации. Более 9 тыс. аналитических слоев позволяют учитывать при планировании не только характеристики конкретного участка, но и его связь с транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой.

«Плюс такой прозрачности — в быстроте и точности принятия решений, — подчеркнул эксперт. — Когда расчётные задачи выполняются автоматизированно, они потребляют меньше бюджетных средств, а город и горожане получают более гармоничные, экономичные проекты, которые органично вписываются в городскую экосистему».