Центральная Россия оказалась во власти мощного снежного циклона, который принёс обильные осадки, метели, гололедицу и транспортный коллапс. Первый по-настоящему зимний снегопад затронул Москву, Подмосковье и практически все области ЦФО, а местами сугробы выросли до рекордных значений. Читайте в материале aif.ru, сколько ещё продлится непогода и когда ждать передышки.

Балканский циклон Wilka: откуда пришёл и кого накрыл

К Москве циклон Wilka подошёл со стороны Липецкой области. В столице и Подмосковье объявили жёлтый уровень погодной опасности, коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Циклон, которому дали неофициальное имя Wilka, пришёл в европейскую часть России с Балкан через Румынию и Молдову. Пройдя по южным и центральным регионам страны, он затронул Москву и Подмосковье, а также Калужскую, Рязанскую, Тульскую, Нижегородскую, Ивановскую и Ярославскую области. Без зимы не останемся. Учёные РАН: снег будет идти до 2070 года Подробнее

Пик снегопада: ночь на 25 ноября

К середине ночи на 25 ноября снегопад в столичном регионе достиг максимальной силы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН его назвали сильнейшим с начала сезона. Днём в среду снег ещё шёл местами, постепенно ослабевая. По прогнозу синоптиков, к вечеру циклон должен был уйти из Москвы.

Сколько снега выпало и где сугробы выше

К утру 25 ноября высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ в Москве достигла 12 см, а в Подмосковье — от 12 до 20 см в зависимости от района. Рекордсменом ЦФО стал город Алексин Тульской области, где сугробы выросли до 33 см; в самой Туле зафиксировали 29–30 см, в Нижнем Новгороде — 22 см. В столичном регионе за два дня выпало до 15 мм осадков, что составляет примерно треть месячной нормы ноября. Февраль решит всё. Что такое полярный вихрь и как он изменит зиму 2027 года Подробнее

Когда снегопад прекратится

В четверг, 26 ноября, циклон сместится на северо-восток, и снегопад постепенно прекратится, хотя полностью зимняя погода не отступит. В четверг и пятницу, 26–27 ноября, ночью ожидается от минус 2 до минус 7 °С, днём — от нуля до минус 5 °С. К выходным похолодает ещё сильнее: в субботу и воскресенье, 28–29 ноября, ночью столбики термометров опустятся до минус 4…9 °С, а днём — до минус 1…6 °С. Синоптики отмечают, что выпавший снег уже не растает и с высокой вероятностью продержится до весны 2027 года.

Ноябрьский снегопад в Москве В Москве наступила метеорологическая зима. Столбики термометров опустились до отрицательных показателей, город и Подмосковье покрылся снегом. АиФ © / Юлия Федотова Балканский циклон принёс в столицу несколько тонн снега. Метеорологи сравнивают массу осадков с весом 400 Останкинских башен. АиФ © / Юлия Федотова Свежий снег сразу поднял настроение. У многих оно теперь по-настоящему предновогоднее. АиФ © / Юлия Федотова Новогодние декорации на улицах заиграли по-новому в особенной атмосфере. АиФ © / Юлия Федотова Как говорит синоптик Евгений Тишковец, чтобы растопить выпавший на Москву снег, потребовалось бы 1,9 млн Гкал тепла. Такой объем тепла МОЭК в течение года поставляет для отопления и нагрева горячей воды примерно 800 многоэтажек. АиФ © / Юлия Федотова Всего за прошедшие сутки в столице выпало около 15-27% от месячной нормы осадков. АиФ © / Юлия Федотова По прогнозам, отрицательная температура продержатся в городе до середины следующей недели. АиФ © / Юлия Федотова Местные жители и туристы радуются зимней погоде. АиФ © / Юлия Федотова Как отмечает синоптик Тишковец, при такой глубине снега - до 25 см, скорость пешехода замедляется на 2-3 км в час. Прогулка по такому снегу ощущается словно подъем в гору. АиФ © / Юлия Федотова Но ничего не мешает гулять по новогодней столице. АиФ © / Юлия Федотова Ноябрьский снегопад в Москве В Москве наступила метеорологическая зима. Столбики термометров опустились до отрицательных показателей, город и Подмосковье покрылся снегом. АиФ © / Юлия Федотова Балканский циклон принёс в столицу несколько тонн снега. Метеорологи сравнивают массу осадков с весом 400 Останкинских башен. АиФ © / Юлия Федотова Свежий снег сразу поднял настроение. У многих оно теперь по-настоящему предновогоднее. АиФ © / Юлия Федотова Новогодние декорации на улицах заиграли по-новому в особенной атмосфере. АиФ © / Юлия Федотова Как говорит синоптик Евгений Тишковец, чтобы растопить выпавший на Москву снег, потребовалось бы 1,9 млн Гкал тепла. Такой объем тепла МОЭК в течение года поставляет для отопления и нагрева горячей воды примерно 800 многоэтажек. АиФ © / Юлия Федотова Всего за прошедшие сутки в столице выпало около 15-27% от месячной нормы осадков. АиФ © / Юлия Федотова По прогнозам, отрицательная температура продержатся в городе до середины следующей недели. АиФ © / Юлия Федотова Местные жители и туристы радуются зимней погоде. АиФ © / Юлия Федотова Как отмечает синоптик Тишковец, при такой глубине снега - до 25 см, скорость пешехода замедляется на 2-3 км в час. Прогулка по такому снегу ощущается словно подъем в гору. АиФ © / Юлия Федотова Но ничего не мешает гулять по новогодней столице. АиФ © / Юлия Федотова

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