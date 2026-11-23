Высота снежного покрова в столичном регионе к концу четверга, 26 ноября, достигнет 10–15 сантиметров, спрогнозировал синоптик центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

«Южные циклоны принесут в столичный регион снегопады. А при порывах ветра будут подниматься и метели. На дорогах стоит ожидать гололедицу», — рассказал он.

Небольшой снег ожидается уже 23 ноября, а к вечеру вторника осадки усилятся. Самые интенсивные снегопады Ильин прогнозирует в ночь на среду и в четверг. В среду порывы ветра могут достигать 11–16 м/с.

Дневная температура во вторник и среду составит −4…−1 градус, в четверг и пятницу — −6…−4 градуса. По словам синоптика, в пятницу атмосферное давление заметно повысится и снег ослабнет.