В ночь на воскресенье, 29 ноября, температура в Москве опустится до −9…−4 °C, а днём составит −6…−4 °C, рассказала RT ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Это несколько ниже климатической нормы. Но обойдётся практически без осадков», — отметила синоптик.

В четверг, 26 ноября, ожидается облачная погода с небольшим снегом и ветром 6–11 м/с. Ночью в столице будет −5…−3 °C, днём — −3…−1 °C.

В пятницу и субботу, 27–28 ноября, сохранится облачность, временами пройдёт небольшой снег. Ночная температура останется в пределах −5…−3 °C, дневная составит −4…−2 °C. По словам Поздняковой, пик снегопада уже пройден, атмосферное давление начнёт повышаться.