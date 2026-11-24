В Москве и Подмосковье ожидается ухудшение погоды: в регион придут снегопады, метель и порывистый ветер. К утру четверга, 26 ноября, высота снежного покрова в столице может достигнуть 10 сантиметров. При этом рассчитывать на быстрое таяние снега не стоит — до конца ноября в Москве сохранится отрицательная температура воздуха. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, наиболее интенсивное ухудшение погодных условий начнется днем 24 ноября. В столичном регионе усилится снегопад, а ветер будет сопровождаться порывами до 12–15 метров в секунду. Местами осадки могут достичь категории сильных, однако в первую очередь это касается территории Новой Москвы и Подмосковья.

«Такая ненастная погода со снегом различной интенсивности ожидается у нас и 25 ноября. Также будет усиливаться ветер, порывы могут быть достаточно сильными, не исключена метель», — пояснила Позднякова.

Метеоролог отметила, что в результате снегопадов в столичном регионе сформируется устойчивый снежный покров. По предварительным оценкам, к утру четверга его высота местами может составить около 10 сантиметров.

При этом, подчеркнула специалист, подобные показатели для конца ноября нельзя назвать рекордными. В отдельные годы в этот период снега в Москве выпадало значительно больше.

«В этих числах ноября высота снежного покрова у нас достигала и более 20 сантиметров. Например, 27 ноября 2023 года в Москве она составляла 21 сантиметр. Но, как говорится, и это мы с вами благополучно пережили. Зима постепенно завоевывает территорию, в том числе и столичный регион», — отметила синоптик.

Позднякова также предупредила, что рассчитывать на скорое исчезновение выпавшего снега не стоит. Даже если снежный покров будет уплотняться, существенного таяния в ближайшие дни не ожидается.

«Снег, конечно, будет уплотняться, но рассчитывать на его таяние не приходится. До конца ноября у нас прогнозируется устойчивая отрицательная температура воздуха», — заключила метеоролог.